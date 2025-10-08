Тръмп иска затвор за кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп призова за затвор за кмета на Чикаго и губернатора на Илинойс, като ескалира необичайните си атаки срещу политическите си опоненти.

„Кметът на Чикаго трябва да бъде в затвора, защото не е защитил служителите на ICE! Губернатор Прицкер също!“, написа Тръмп в социалните си медии, цитиран от АФП.

Двеста национални гвардейци пристигнаха в близост до Чикаго, съобщи на 7 октомври американски представител на Министерството на отбраната, след като президентът описа този голям град в северната част на страната като „зона на война“.

Доналд Тръмп разреши през уикенда разполагането на 700 национални гвардейци, но опозицията от Демократическата партия оспори законността на указа пред съда, обвинявайки милиардера, че „наказва политическите си врагове“, отбелязва БГНЕС.

Тя твърди, че правителството на Тръмп използва протестите пред център на имиграционната полиция (ICE) в предградие на Чикаго като „претекст“ за изпращането на войски.

Федералният съдия, отговарящ за делото, насрочи изслушване за четвъртък, 9 октомври.

През уикенда съдия временно блокира подобно разполагане на войски в Портланд. Тя аргументира, че в Портланд няма „въстание, нито заплаха за националната сигурност“, противно на твърденията на администрацията на Тръмп.

Доналд Тръмп от седмици наред атакува Чикаго и размахва възможността да приложи Закона за въстанията, сборник от закони от XVIII и XIX век. Той позволява обявяването на извънредно положение, което разрешава използването на въоръжените сили срещу американски граждани, което по принцип е забранено.

Президентът вече разположи военни от Националната гвардия в демократичните градове Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, като във всеки случай това беше против волята на местните власти.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!