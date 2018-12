Тръмп избра Патрик Шанахан за министър на отбраната

Доналд Тръмп обяви новият министър на отбраната, това е Патрик Шанахан, след оставката на Джимс Матис, пише американският президент в Туитър.

"За мен е удоволствие да съобщя, че нашият много талантлив заместник-министър на отбраната Патрик Шанахан ще поеме поста на действащ министър на отбраната, започва на 1 януари 2019 г. Патрик има дълъг списък от постижения, докато служи като заместник, а преди това и Боинг. Той ще бъде страхотен," обясни Тръмп.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!