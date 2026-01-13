Тръмп изключва възможността за преговори с ирански официални представители

Кадър Х

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че изключва възможността за преговори с ирански официални представители на фона на репресиите срещу протестиращите в Иран, като каза на иранските граждани, че "помощта е на път", предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в социалната мрежа "Трут соушъл".

Тръмп не даде повече подробности за това какво ще включва помощта. Той обаче направи това изказване, след като преди няколко дни каза, че Иран иска да преговаря с Вашингтон след неговата заплаха да нанесе удар срещу Ислямската република, където броят на жертвите при започналите преди повече от две седмици антиправителствени протести надхвърли 2000 души. Данните за числеността на жертвите са на базираната в САЩ организация за защита за правата на човека "Хюман Райтс Активистс". Иранската държавна телевизия призна за голям брой смъртни случай при протестите, но не предостави повече информация.

С най-новата си публикация в социалните мрежи обаче Тръмп изглежда е направил внезапна промяна в желанието си да се ангажира с иранското правителство, отбелязва АП, цитирани от БТА.

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!!... Запомнете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена. Отмених всички срещи с ирански официални представители, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA!!! (бел. ред. - акроним на английски на лозунга "Направете Иран велик отново")", написа Тръмп.

По-късно, докато бе на посещение в автомобилен завод в щата Мичиган, той отказа да обясни какво точно е имал предвид с това. "Ще трябва да разберете сами", заяви той пред журналисти. Тръмп подчерта, че не разполага с точни данни за броя на жертвите в Иран, но добави: "Мисля, че са много. Колкото и да са, са твърде много".

Тръмп неведнъж е заплашвал Техеран с военни действия, ако администрацията му установи, че Ислямската република използва смъртоносна сила при потушаване на антиправителствените протести. В неделя Тръмп заяви пред журналисти, че според него Иран "започва да преминава" тази граница и че той и екипът му по национална сигурност обмислят "много силни варианти", въпреки че, по думите му, иранските власти са направили опити за контакт със САЩ.

Вчера екипът на Тръмп изрази предпазлива надежда, че може да бъде намерено дипломатическо решение.

"Това, което чувате публично от иранския режим, е доста различно от съобщенията, които администрацията получава, и мисля, че президентът (Тръмп) има интерес да проучи тези съобщения", заяви пред журналисти говорителката на Белия дом Карълайн Левит. "Въпреки това, президентът е показал, че не се страхува да използва варианти, включващи военна сила, ако и когато счете за необходимо, и никой не знае това по-добре от Иран", подчерта тя.

