Тръмп изненада Макрон и подписа меморандума между САЩ и Иран във Версай
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Официалното име на споразумението между САЩ и Иран е „Меморандум от Исламабад“ - заради основния посредник в преговорите - Пакистан. Изненадващо обаче той беше подписан не в Швейцария, а във Версай, предава bTV.
В сряда вечерта домакинът на срещата на лидерите от Г-7 Еманюел Макрон беше поканил Доналд Тръмп на официална вечеря в едно от най-великолепните и впечатляващи места във Франция, пълно с история - двореца във Версай, двореца на Луи XIV. Официално поводът за вечерята беше 250-годишнината от независимостта на САЩ.
Има важен исторически момент. През 1783 година в един и същи ден в Париж се подписва договорът за независимостта на САЩ с Великобритания. В същия ден, на 3 септември, именно в двореца във Версай се подписва договорът между Франция, Великобритания и Испания, който уточнява последствията от войната за европейските съюзници на САЩ.
Затова и точно дворецът Версай се свързва с признаването на независимостта на Щатите.
Разбира се, съвсем не за първи път Еманюел Макрон използва главозамайващия декор на двореца за ключови международни срещи на най-високо ниво и за дипломатически пробив.
След срещата на Г-7 във френския град Евиан-ле-Бен Доналд Тръмп пристига със сериозно закъснение във Версай – около 22 часа. Веднага той е поканен да последва френската президентска двойка в световноизвестната Огледална зала.
Според очевидци Тръмп не крие огромното си задоволство да се намира на фона на този декор. Той и преди е изразявал възхищението си от двореца.
Вечерята започва. Има кратко поздравление от Еманюел Макрон. Следва поздравление и от Доналд Тръмп. И изведнъж той казва: „Имам чудесно споразумение с Иран, всъщност сега ще го подпиша“.
Френски министри, които се намират в този момент в залата, заявиха впоследствие, че нито са били информирани, нито са подозирали. Разказват, че американският държавен секретар Марко Рубио буквално е станал, излязъл от залата и се е върнал с няколко листа.
Следва най-впечатляващата част: точно преди десерта от масата се махат чинии, а Доналд Тръмп подписва меморандума между Брижит и Еманюел Макрон.
Към 1 часа през нощта Макрон изпраща Тръмп до колата в градината, а Тръмп се обръща към журналистите и извиква: „Подписах го, току-що го подписах!“.
Дали споразумението ще просъществува, не се знае. Но със сигурност ще се помни начинът, по който то беше подписано неочаквано за никого във Версай.
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