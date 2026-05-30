Тръмп извади българин от списъка "Магнитски"

Държавният департамент във Вашингтон преразглежда решенията на Байдън

Държавният департамент на САЩ премахна българския бизнесмен и бивш заместник-министър на икономиката Александър Манолев от американския списък със санкции, съобщават от базираното във Вашингтон издание The Pavlovic Today. Решението е потвърдено ексклузивно от служител на департамента и идва на фона на мащабна политика на администрацията на Доналд Тръмп за преразглеждане на рестрикциите, наложени по време на мандата на Джо Байдън, предаде Дунав мост.

Александър Манолев беше публично санкциониран през 2021 година съгласно раздел 7031(c) – правомощие на Държавния департамент, което забранява на чуждестранни служители и техните близки роднини да влизат на територията на Съединените щати. Настоящият ход бележи обрат в тази политика.

Според запознати с въпроса източници, екипът на американския президент преразглежда активно редица подобни случаи. Близки до процеса служители твърдят, че подходът на предишната администрация е надхвърлил необходимата твърдост, като те описват тези действия като "прекалено много".

В рамките на този вътрешен преглед служителите на администрацията на Доналд Тръмп са започнали проверка на институционалните и политическите мрежи, които са оформили санкционните списъци през последните години.

Вниманието е насочено към дългогодишни връзки между семейството на бившия държавен секретар Антъни Блинкен и институции, свързани с Джордж Сорос. Като пример се посочва фактът, че през 2015 година Централноевропейският университет в Будапеща преименува архивите си на „Архиви на Отворено общество“ на името на Вера и Доналд Блинкен, което отразява връзката им с основаното от Сорос учебно заведение.

Проверяващите експерти във Вашингтон анализират дали някои от наложените санкции са били продиктувани изцяло от съображения за национална сигурност и антикорупция, или в тях са изиграли роля политически и идеологически приоритети на външни застъпнически мрежи.

Премахването на ограниченията срещу Александър Манолев се разглежда не само като индивидуален административен акт, но и като ранен сигнал за много по-мащабна външнополитическа ревизия, която в момента тече във Вашингтон.

