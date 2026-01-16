Тръмп към Иран: "Благодаря ви!"

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази днес благодарността си към иранските власти за това, че са отменили "всички планирани обесвания" на протестиращи, съобщават Асошиейтед прес и Франс прес.

АП описва изявлението като изненадващо.

Във вторник Тръмп предупреди, че Съединените щати ще действат "много категорично", ако иранските власти екзекутират хора.

На фона на предположенията, че САЩ се готвят за нови удари в Иран след тези, които нанесоха съвместно с Израел през юни миналата година, Ройтерс предаде вчера, че четири арабски държави са съдействали за предотвратяване на ескалацията на напрежението между двете страни.

Тръмп каза днес, че иранските власти са се отказали да екзекутират над 800 политически затворници.

"Благодаря ви!", обърна се той към управляващите в Ислямската република, като добави, че това тяхно решение "имаше голямо влияние".

Въпреки големия брой убити при протестите в Иран - според базирани в Съединените щати активисти броят на жертвите доближава 2800 - Тръмп даде да се разбере, че на този етап се отказва от намеренията си да нанесе удари в Ислямската република, отбелязва АП.

Според АФП, на база данни на организацията "Човешки права в Иран", миналата година в страната са били изпълнени най-малко 1500 смъртни присъди - най-високият брой за последните 35 години, откакто НПО-то, базирано в Норвегия, следи ситуацията, предаде БТА.

