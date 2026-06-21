Тръмп към Иран: Затворите ли Ормузкия проток, няма да успеете да се върнете в ш*****та си държава

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил пред FOX News, че е разговарял с ирански представители и им е казал: „Затворите ли Ормузкия проток, няма да имате държава", предадоха думите му в ефира на американската телевизия. Освен това добавиха следните думи, с които републиканецът - по собствените му думи - е заплашил Техеран: „Няма дори да успеете да се върнете в ш*****та си държава".

Изявлението идва ден след като Иран отново обяви затваряне на ключовия за световните доставки воден път на фона на предстоящи преговори с Щатите в Швейцария, като цитираната причина бе продължаващата серия от удари на Израел срещу Южен Ливан, цитира Блиц

Според иранците това нарушава сключеното първоначално мирно споразумение. Все пак американските военни заявиха, че трафикът в пролива не е блокиран.

Тръмп: САЩ може да поемат контрола над протока и да събират такси

В бъдеще САЩ може да поемат контрола над Ормузкия проток, ако се наложи и ако Техеран не подпише сделка, и да събират такси за преминаване, казал е още Тръмп пред FOX. Това е начинът, по който САЩ се явяват „пазител“ на пролива и на Близкия изток, смята той.

Това би означавало също, че САЩ ще имат контрол над 20% от световните доставки на петрол, преминаващ през пролива. Вчера са минали 19 милиона барела петрол през протока благодарение на споразумението с Ислямската република, твърди републиканецът.

Относно думите на иранския президент Масуд Пезешкиан, че Иран няма да се откаже от обогатяването на уран за граждански цели (не за разработка на атомна бомба), Тръмп също е имал коментар, цитиран пак от FOX: "По-добре да внимава какво говори. По-добре да се стегне, иначе ще превземем останалата част от страната".

Във връзка с уговорените два месеца оттук нататък за сключване на по-широка сделка с Иран, включително за ядрената програма на Техеран, Тръмп е заявил: "Имам 60-дневен срок. След изтичането му мога да правя каквото си искам".

"Иран трябва незабавно да спре високоплатените си проксита в Ливан да създават проблеми. Ако не го направят, ще нанесем отново много тежък удар по Иран, точно както направихме миналата седмица, само че още по-тежък!!!", написа междувременно Доналд Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Той има предвид пълномощниците на иранците на ливанска територия - шиитската групировка "Хизбула", чиито бойци са цел на Израел.

"Разочарован съм, че Израел не може да се справи с „Хизбула“. Те не могат да направят нищо, без да събарят сгради. На път съм да прехвърля тази задача на Сирия, защото тя би се справила по-прецизно", не скри и критиката си към израелското ръководство Тръмп - тези негови думи бяха предадени отново от FOX News.

Редактор "Екип на Петел",

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