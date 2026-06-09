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Тръмп към Нетаняху: Внимавай или скоро ще останеш сам във войната срещу Иран

09.06.2026 / 12:27 1

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди израелския премиер Бенямин Нетаняху в скорошен разговор, че може да се окаже сам във войната с Иран.

„Трябва да бъдете много внимателни какво правите, защото може да се окажете сам и то много скоро“, му е казал той, според самия американски президент в интервю за Барак Равид от израелския Канал 12 в понеделник.

Тръмп призова Нетаняху да не отговаря на иранската ракетна атака в неделя вечерта, но Израел реши да отвърне на удара въпреки това и информира Вашингтон едва в последния момент, пише novini.bg.

„Те вече бяха на път за Иран. Успях да намаля обхвата на атаката“, обясни Тръмп.

Републиканецът разкри, че пет държави от региона на Персийския залив, участващи в преговорния процес, са го помолили да помогне за предотвратяване на ескалация. Освен това, според Тръмп, Иран е предал посланието, че „няма да извършва повече атаки срещу Израел“ и е поискал от САЩ да настоятелно призове Израел да спре атаките си.

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Коментари
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kris (преди 23 минути)
Рейтинг: 619211 | Одобрение: 121066
Израелските въздушни удари бяха регистрирани в западната част на Иран, като са ударили химически завод въпреки призива на Оранжевия.....Нетаняху е готов на всичко за да унищожава.....И не само може да остане сам, но и да му затворят кранчето с оръжията.....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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