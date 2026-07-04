Тръмп към американците: Пазете свободата си от комунистическата залаха

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова американците да пазят свободите, които основателите на страната са си представяли преди 250 години, от, както той каза, "комунистическата заплаха", идваща от прогресивното крило на Демократическата партия, предаде Ройтерс.

Президентът отправи този призив в навечерието на Деня на независимостта в реч пред националния мемориал Маунт Ръшмор в щата Южна Дакота, предаде БТА.

"Стоим в подножието на паметника на тези герои – една наистина невероятна група от хора – и отново се отдаваме на каузата да бъдем нация, толкова голяма, смела, достойна и велика, колкото са тези американски гиганти. Не е лесно да постигнем това, но ние ще го направим", заяви Тръмп пред гранитните скали, в които са изсечените ликовете на четирима американски президенти.

"Днес има възраждане на комунистическата заплаха в нашите земи, включително от новодошли в страната ни, възприемащи идеи, които са в пълен разрез с нашия начин на живот и със забележителния ни успех. Няма да позволим това да стане", отбеляза президентът.

Американската идентичност е подложена на "нова атака" от страна на "радикали и екстремисти" на собствената ни земя, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от Франс прес.

През последната седмица Тръмп нееднократно предупреждава за засилващото се влияние на поддръжниците на демократическия социализъм, но в речта си вчера той изложи най-фокусираната си и подробна аргументация по тази тема, във време, когато американците се сблъскват с висока инфлация и скъпи горива след началото на американско-израелската война с Иран. Все по-обезпокоени, че конфликтът може да коства на партията контрола върху най-малко едната от двете камари в Конгреса на междинните избори през ноември, законодателите от Републиканската партия обръщат внимание () на поредицата успехи на леви кандидати на Демократическата партия, отбелязва Ройтерс.

Тръмп заяви, че заплахата идва и от "новодошлите в страната", като свърза антикомунистическата си реторика с антиимигрантската тема, която допринесе за успеха му на изборите и исторически е част от критицизма към комунизма в САЩ. В един момент в речта си вчера Тръмп заяви, че новодошлите трябва да бъдат експулсирани.

"Заявяваме решимостта си и се кълнем пред всички, че гражданите на САЩ бързо ще победят комунизма... Ще ги прогоним бързо и ще продължим да градим страната си така, че да стане по-голяма, по-добра и по-силна от всякога. Америка никога няма да бъде комунистическа държава!", обяви Тръмп, след което веднага премина към темата за предстоящите избори: "Можем да загубим междинните избори само ако сами си позволим да ги изгубим", каза той.

Миналата седмица четирима кандидати от прогресивното крило, сред които трима демократически социалисти, спечелиха оспорвани вътрешнопартийни избори на Демократическата партия в щата Ню Йорк, а във вторник – и в Колорадо. Представители на прогресивното крило постигнаха победи и в щатите Кентъки, Ню Джърси, Охайо, Пенсилвания и Тексас.

Още миналата седмица Тръмп определи тези победи като "най-голямата заплаха за страната от създаването й".

Днес се очаква президентът да говори пред пред сънародниците си в в парка "Нешънъл мол" във Вашингтон, преди планираното внушително шоу с фойерверки на фона на гореща вълна, която постави на изпитание организацията на тържествата по случай Деня на независимостта, 4 юли, в голяма част от страната.

В района на мемориала Маунт Ръшмор обаче времето беше прохладно – температурата достигна едва 18 градуса по Целзий.

Редактор "Екип на Петел",

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