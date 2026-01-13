Тръмп към иранците: Продължавайте да протестирате, поемете контрол над институциите, помощта идва

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп във вторник призова иранците да продължат да протестират и заяви, че помощта е на път, но не даде подробности.

"Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ - ПОЕМЕТЕ КОНТРОЛ НАД ИНСТИТУЦИИТЕ СИ!!!... ПОМОЩТА ИДВА", написа Тръмп в публикация в Truth Social, добавяйки, че е отменил всички срещи с ирански представители, докато не се спре "безсмисленото убийство" на протестиращи.

По-рано администрацията на Тръмп призова американските граждани незабавно да напуснат Иран на фона на нарастващото напрежение и безредици в страната.

В предупреждение за сигурността, разпространено от виртуалното посолство на САЩ за Иран, американците са посъветвани "да напуснат Иран сега" и "да имат план за напускане на страната, който не разчита на помощ от правителството на САЩ".

