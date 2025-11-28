Тръмп към репортерка: Ти глупачка ли си?

Кадър Х

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече „глупачка“ журналистка, след като тя го попита защо смята, че неговият предшественик Джо Байдън носи вина за стрелбата по двамата военни служители от Националната гвардия във Вашингтон.

Репортерката, чиято самоличност не се разкрива, попита президента защо обвинява за трагедията миграционната политика на Байдън, щом настоящата администрация е проверила предполагаемия нападател – 29-годишния афганистанец Рахманула Лаканвал.

Защото ние спряхме наплива им (на афганистанците). Ти глупава ли си? Глупав човек ли си? Защото дойдоха със самолет заедно с хиляди други хора, които не трябваше изобщо да бъдат тук, а ти задаваш само въпроси, защото си глупава, скастри я Тръмп на събитие във Флорида, цитира Новини.бг.

Скандалът се засили, след като директорът на ФБР Каш Пател потвърди в четвъртък сутринта, че Лаканвал е работил за подкрепяно от ЦРУ военно поделение в Афганистан и е дошъл в Съединените щати през 2021 г. с програмата „Операция „Съюзниците са добре дошли“, предназначена да подкрепи афганистанските граждани след изтеглянето на американските военни.

Тръмп обвини Байдън за „хаоса“, причинен от полетите, които доведоха афганистанци в САЩ, но американската преса съобщи този четвъртък, че настоящата администрация е проверила Лаканвал и му е предоставила убежище в началото на 2025 г.

Когато беше попитан за този конкретен инцидент, президентът отговори, че „когато става въпрос за убежище, когато те летят до страната, е много трудно да бъдат изведени оттам“.

Часове по-рано Службата за гражданство и имиграция на Съединените щати (USCIS) обяви „строг преглед“ на картите за пребиваване или „зелените карти“ на 19 националности от „страни, пораждащи безпокойство“, включително Афганистан, Куба, Венецуела и Хаити.

