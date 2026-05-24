Тръмп каза на дипломатическите си представители да не бързат да сключват сделка с Иран

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е казал на дипломатическите си представители да не бързат да сключват сделка с Иран, "защото времето е на наша страна", по-малко от ден след като обяви, че споразумението с Техеран е "до голяма степен договорено", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Блокадата остава в пълна сила, докато споразумение не се постигне, утвърди и подпише. И двете страни трябва добре да помислят, без да бързат, и да направят нещата както трябва", написа държавният глава на САЩ в социалната си платформа Трут соушъл.

"Не трябва да се допуска никаква грешка! Отношенията ни с Иран стават много по-професионални и продуктивни", добавя Тръмп.

