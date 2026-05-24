реклама

Тръмп каза на дипломатическите си представители да не бързат да сключват сделка с Иран

24.05.2026 / 18:25 1

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че е казал на дипломатическите си представители да не бързат да сключват сделка с Иран, "защото времето е на наша страна", по-малко от ден след като обяви, че споразумението с Техеран е "до голяма степен договорено", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Блокадата остава в пълна сила, докато споразумение не се постигне, утвърди и подпише. И двете страни трябва добре да помислят, без да бързат, и да направят нещата както трябва", написа държавният глава на САЩ в социалната си платформа Трут соушъл.

"Не трябва да се допуска никаква грешка! Отношенията ни с Иран стават много по-професионални и продуктивни", добавя Тръмп.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
cron1 (преди 50 минути)
Рейтинг: 155918 | Одобрение: -21937
Каква сделка без урана?!? Нали за него беше цялата патаклама!!! Тръмп е идиот!!!
Марио Кроненберг

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама