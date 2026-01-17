реклама

Тръмп налага 10% вносна такса върху стоки от осем европейски държави

17.01.2026 / 19:25 0

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че от февруари ще наложи 10% вносната такса върху стоки от осем европейски държави, поради противопоставянето им на контрола на страната му над Гренландия, предаде Асошиейтед прес.

В публикация в социалните медии той заяви, че Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерландия и Финландия ще бъдат обложени с мито. 

Размерът му ще бъде увеличен на 25% на 1 юни, ако не бъде сключена сделка за "пълното и цялостно закупуване на Гренландия" от САЩ, допълни той, предаде БТА.

cron1 (преди 3 секунди)
Рейтинг: 139148 | Одобрение: -19152
Яко реве за импийчмънт вече...Гняв Скоро ще му скроят капата...:devil:
