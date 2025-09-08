Тръмп нарече "чудовищно" убийството на 23-годишната украинка в Северна Каролина
кадър youtube
Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече убийството на 23-годишната украинска бежанка Ирина Заруцкая в Северна Каролина "чудовищно" и обеща да разследва случая.
Според CNN, на 22 август американецът ДеКарлос Браун е нападнал украинката Ирина Заруцкая с нож в скоростен трамвай. Момичето е починало на място от нараняванията си, а обвиняемият е избягал. Две седмици по-късно е публикуван запис от охранителните камери.
„Чудовищно! Видях видеото. Ще знам всичко до утре сутринта“, заяви американският лидер в ефира на Fox News.
Съобщава се, че ДеКарлос Браун е бил съден за въоръжен грабеж, кражба и взлом, предаде факти.бг.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!