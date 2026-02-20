Тръмп нарече "позор" решението на Върховния съд на САЩ за неговите мита

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече "позор" решението на Върховния съд на САЩ, че той е превишил правомощията си, като е въвел глобални тарифи, заяви главният кореспондент на CNN в Белия дом. След решението президентът добави, че има "резервен план" за митата.

По-рано днес съдът отмени широкообхватните глобални тарифи на Тръмп, отхвърляйки използването на извънредни правомощия за налагане на търговски такси и нанасяйки му голям удар по централен въпрос, който е решаващ за неговата икономическа програма.

Републиканският президент беше откровен по въпроса преди време, твърдейки, че това е един от най-важните случаи в историята на САЩ и че решение, което е срещу него, би било "опустошително" за икономиката на страната.

Междувременно говорителката на Белия Дом Карълайн Левит написа в "Х", че президентът на САЩ Доналд Тръмп ще проведе брифинг за пресата по-късно днес след решението на Върховния съд на САЩ за митата, предаде БНР.

