Тръмп нареди на университетите да предоставят повече данни за приема на студенти

Американският президент Доналд Тръмп нареди днес на американските университети да предоставят повече данни за процедурите си по приемане на студенти, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

С това си действие президентът цели да разкрие всички случаи на т.нар. позитивна дискриминация, която понастоящем е забранена в САЩ.

Американският Върховен съд забрани през 2023 г. на университетите да взимат предвид етническия произход на кандидат-студентите при приемане.

Доналд Тръмп и неговото правителство, които влязоха в конфликт с много от престижните американски университети, подозират, че някои от тези институции продължават да прилагат практики, благоприятстващи многообразието, въпреки решението на Върховния съд.

"Продължаващата липса на достъпни данни все още поставя въпроса дали се гледа на расата", когато те приемат в университета, пише Тръмп в писмо, адресирано до министерството на образованието.

Президентът инструктира министерство да подобри системата по събиране на информация по този въпрос.

