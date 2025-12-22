Тръмп назначи губернатора на Луизиана Джеф Ландри за специален пратеник в Гренландия

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че назначава губернатора на Луизиана Джеф Ландри за свой специален пратеник в Гренландия, съобщава БНТ.

Тръмп от години настоява, че островът, който е датска територия с висока степен на самоуправление, трябва да стане част от САЩ в интерес на сигурността и заради богатството на редки минерали.

Дания нарече назначението неприемливо и призова Вашингтон да уважава териториалната ѝ цялост.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!