Тръмп назначи нов посланик на САЩ в България : Кой е Дъглас Холдър?

02.06.2026 / 15:11 0

Кадър Florida House of Representatives

Дъглас Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България. Това обявиха от Белия дом. Кандидатурата на бившия член на Камарата на представителите на Флорида е предложена от Доналд Тръмп, предаде Нова тв.

 

В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланик в София. Американското посолство се ръководи от Х. Мартин Макдауъл - временно управляващ (шарже д'афер) – високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланик до назначаването на нов.

Последният назначен постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен. Той бе номиниран през 2022 г., одобрен от Сената и започна мандата си в София през април 2023 г., когато официално представи акредитивните си писма на тогавашния президент Румен Радев.

По време на своя мандат Мертен ръководи американската дипломатическа мисия в период на засилено стратегическо сътрудничество между България и САЩ - включително по теми като енергетика, сигурност и военна модернизация. Той напусна поста си през януари 2025 г., след смяната на администрацията във Вашингтон, по утвърдена дипломатическа практика за отзоваване на политически назначени посланици.

Негова непосредствена предшественичка беше Херо Мустафа, която заемаше длъжността от 2019 г. до 2023 г. Нейният мандат беше белязан от активна публична дипломация.

