Тръмп назначи нов посланик на САЩ в България : Кой е Дъглас Холдър?

Кадър Florida House of Representatives

Сега американското посолство се ръководи от Х. Мартин Макдауъл - временно управляващ (шарже д'афер)

Дъглас Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България. Това обявиха от Белия дом. Кандидатурата на бившия член на Камарата на представителите на Флорида е предложена от Доналд Тръмп, предаде Нова тв.

В момента САЩ нямат официално назначен постоянен посланик в София. Американското посолство се ръководи от Х. Мартин Макдауъл - временно управляващ (шарже д'афер) – високопоставен дипломат от кариерата, който изпълнява функциите на посланик до назначаването на нов.

Последният назначен постоянен посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен. Той бе номиниран през 2022 г., одобрен от Сената и започна мандата си в София през април 2023 г., когато официално представи акредитивните си писма на тогавашния президент Румен Радев.

По време на своя мандат Мертен ръководи американската дипломатическа мисия в период на засилено стратегическо сътрудничество между България и САЩ - включително по теми като енергетика, сигурност и военна модернизация. Той напусна поста си през януари 2025 г., след смяната на администрацията във Вашингтон, по утвърдена дипломатическа практика за отзоваване на политически назначени посланици.

Негова непосредствена предшественичка беше Херо Мустафа, която заемаше длъжността от 2019 г. до 2023 г. Нейният мандат беше белязан от активна публична дипломация.

Congratulations to former Florida State Representative Douglas Holder on his nomination by President @realDonaldTrump to serve as U.S. Ambassador to Bulgaria.



Well deserved and looking forward to his swift confirmation. — Florida GOP (@FloridaGOP) June 1, 2026

Дъг Холдър (роден на 7 декември 1966 г.) е републикански политик, член на Камарата на представителите на Флорида от 2006 до 2014 г., представлявайки 70-ти район от 2006 до 2012 г. и 74-ти район , който включваше Енгълууд , Норт Порт и Венеция в окръг Сарасота , от 2012 до 2014 г. Той беше кандидат за Сената на Флорида през 2018 г., но загуби на републиканските предварителни избори.

Холдър учи в Държавния университет на Среден Тенеси , където получава степен по политически науки през 1990 г. Докато е в колежа, той е президент на студентския съвет и е студентски посланик на Джордж Х. У. Буш, когато той посещава кампуса. Холдър се премества в щата Флорида през 1997 г.

През 2013 г. Холдър обяви, че ще се кандидатира за наследник на щатския сенатор Нанси Детерт в 28-ми район, който включва западен окръг Шарлот и окръг Сарасота , през 2018 г., когато мандатът на Детерт ще бъде ограничен. Признавайки, че е необичайно да се подаде заявление за позиция близо шест години преди изборите, Холдър отбеляза: „Ако имам конкуренция, е добре да започна рано

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!