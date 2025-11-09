Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи специален пратеник за Беларус, предаде Ройтерс.

Ролята е поверена на Джон Коул, който е помогнал в преговорите за освобождаването на политически затворници от беларуски затвори.

Тръмп заяви, че иска още политически затворници да бъдат пуснати на свобода в Беларус. Той изпрати на няколко пъти делегации в беларуската столица Минск по-рано през годината.

Беларуският президент Алексадръл Лукашенко, който е близък съюзник на руския президент Владимир Путин, през септември разпореди освобождаването на 52 политически затворници след обаждане от Тръмп.

Смята се, че в Беларус има 1400 политически затворници, които Тръмп дори нарича заложници. Според Тръмп Коул е успял да договори освобождаването на 100 от тези заложници и ще постигне същото за още 50 души.

Той добави, че иска предварително да благодари на „високопочитаемия президент на Беларус Лукашенко“ заради това, че той е взел предвид въпроса за освобождаването на тези допълнителни затворници.

Лукашенко се опитва да подобри връзките си със САЩ след години на изолация и на санкции.

САЩ затвориха посолството си в Минск през февруари 2022 г., след като Путин използва Беларус, за да изпрати десетки хиляди военни в съседна Украйна, предаде БТА.

