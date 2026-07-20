Тръмп не позна кой ще е световният шампион

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Президентът на САЩ не позна кой ще е световният шампион. Доналд Тръмп намекна, че финалът ще бъде спечелен от Меси и компания. Испания обаче е на върха след 1:0 над Аржентина.

Преди началото на срещата той прогнозира: „Знаех, че ще ме попитате, затова доста мислих по въпроса. Мразя да се замесвам, въпреки че от политическа гледна точка няма голямо значение. Бих казал, че е трудно да се залага срещу Меси. Той е велик. Гледах онзи пас, беше абсолютно перфектен (към Лаутаро Мартинес за победния гол срещу Англия - бел.ред.). Това беше съвършенство”.

Той изгледа мача заедно с президента на ФИФА Джани Инфантино.

Редактор "Екип на Петел",

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