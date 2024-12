Тръмп недоволен, че трябва да разчита на Air Force One на Байдън

Снимка: Пиксабей

Новоизбраният президент на САЩ Доналд Тръмп е изразил недоволство от забавянето на производството на новите самолети Air Force One от Boeing Co. Това съобщи The Wall Street Journal.

Двата президентски самолета, които първоначално са били планирани да бъдат завършени през 2024 г., ще бъдат готови едва през 2029 г., пише news.bg.

Доналд Тръмп, който по време на първия си мандат в Белия дом, се застъпи за проекта на стойност 3,9 млрд. долара, многократно е питал за бавния напредък. Той също така отбеляза, че Boeing, някога символ на американското превъзходство, сега го кара да се чуди: "Какво се случи?".

Разочарован от закъсненията, Тръмп повдигна въпроса за проекта пред изпълнителния директор на Boeing Кели Ортбърг, когато двамата разговаряха по телефона през ноември. Докато се подготвя да се върне в Белия дом, Тръмп многократно е питал съветниците си за състоянието на работата на Boeing.

Boeing някога беше велика американска компания, е казал той на помощниците си, според хора, запознати с дискусиите. Какво се е случило с тях? е попитал Тръмп.

Представители на Boeing и ВВС са отказали да обсъждат графика на проекта.

