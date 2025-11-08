Тръмп няма да участва в срещата на Г-20

Кадър Ютуб

Доналд Тръмп заяви, че няма да участва в срещата на Г-20 в Република Южна Африка, заради противоречивото му твърдение, че белите хора са преследвани в страната.

От външното министерство на страната-домакин изразиха съжаление от решението на Белия дом.

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че никой американски представител няма да пътува за срещата на Г-20 в Южна Африка по-късно този месец и посочи, че африканерите са "убивани и избивани", предаде ДПА.

"Пълен позор е, че срещата на Г-20 ще се проведе в Южна Африка", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Африканерите (наследниците на нидерландските заселници, както и на френски и германски имигранти) са убивани и избивани, а земите и фермите им са незаконно конфискувани. Нито един служител на американското правителство няма да присъства докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение да бъда домакин на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида!", добави американският президент.

