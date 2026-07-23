Тръмп обмисля масирана атака срещу Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сериозно обмисля възможността за подновяване на пълномащабни военни действия срещу Иран, като обсъжда удар, който би надхвърлил по мащаб операция „Епична ярост“.

Според публикация на израелската медия мигнюз държавният глава е направил това изявление в кратко телефонно интервю.

„Обмислям масирана атака. По-мащабна от всичко, което сме правили досега. Близо съм до вземането на решение. Напълно готови сме за това“, заяви Тръмп.

Въпреки това президентът на САЩ осъзнава сериозността на евентуалните последици, а двама високопоставени американски служители потвърдиха, че окончателна заповед към военните все още не е издадена.

По отношение на евентуално израелско участие Тръмп отбеляза, че Еврейската държава „ще се присъедини до две минути, ако го помоля“, но добави, че „никой не ни е нужен“, за да започне нова операция.

Същевременно Тръмп предупреди, че хипотетичното въвличане на Израел в директни удари по иранска територия би довело до „последствия“, намеквайки за ответни действия от страна на Техеран.

Според оценката на американския лидер Ислямската република „иска да преговаря“, но все още не е готова за сделка. „Те все още не са пострадали достатъчно“, обобщи президентът на САЩ.

На свой ред източници, участващи в посредническите усилия, заявиха: „Опитваме се, но иранците не сътрудничат“.

През последните 12 дни САЩ постепенно увеличават интензивността на ударите си в отговор на атаките срещу търговски кораби в Ормузкия проток.

Ескалацията на напрежението доведе до покачване на цените на петрола до 100 долара за барел.

Освен това подкрепяните от Иран йеменски хуси започнаха да атакуват саудитски кораби в Червено море.

Във връзка с това Тръмп публикува изявление в платформата Truth Social, в което предупреди, че хутите са продължение на Техеран и затова „Иран – и разбира се, самите хуси – ще понесат сурово военно наказание“.

Президентът на САЩ спомена и за възможни контакти с израелското ръководство, като заяви: „Имам много добри отношения с Биби (Бенямин Нетаняху). Ще се срещна с него, ако е в града“, визирайки евентуално посещение на премиера Еврейската държава във Вашингтон следващата седмица.

Редактор "Екип на Петел",

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