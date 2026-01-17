Тръмп обмисля нови мита заради ситуацията с Гренландия
Доналд Тръмп заплаши с наказателни мита страните, които не споделят амбициите му да анексира Гренландия. Американският президент не посочи конкретни държави и на какви правомощия ще се позове за налагане на мита.
Дания и Гренландия, както и редица големи европейски държави, отхвърлят плановете му за най-големия остров в света. Държави от НАТО разположиха там ограничени военни контингенти. Дания покани САЩ за участие в учение на острова тази година.
Тръмп се мотивира с националната сигурност и изграждането на противоракетна система "Златен купол". Изтъква и апетити към територията от страна на Русия и Китай.
Датски генерал отрече тяхно присъствие в района, допълва БНТ.
Двупартийна делегация на Американския конгрес е в Гренландия в знак на подкрепа за позицията на територията против присъединяването към САЩ.
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!