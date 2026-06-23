Тръмп обвини Европа, че не го е подкрепила за Иран

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Президентът на САЩ привлече вниманието върху себе си с това, което обяви.

Доналд Тръмп обвини няколко европейски съюзници, че не са подкрепили Съединените щати по време на конфронтацията им с Иран, в навечерието на посещението във Вашингтон на генералния секретар на НАТО Марк Рюте, писа ДПА.

Тръмп заяви в Белия дом, че през годините САЩ са похарчили огромни суми, за да помогнат за защитата на Европа, но че ключови съюзници не са застанали на страната на Вашингтон, когато той е потърсил подкрепа по време на конфликта с Иран.

Той посочи конкретно Обединеното кралство, Германия и Италия, като каза: "Помолихме ги да дойдат, но те не бяха до нас." Тръмп не даде подробности за подкрепата, която САЩ са търсили.

Американски официални лица многократно са критикували съюзниците от НАТО за това, което описват като недостатъчна подкрепа по време на войната с Иран, пише novini.bg.

Тръмп също така сякаш постави под въпрос бъдещите ангажименти на САЩ по отношение на сигурността на Европа. Той заяви, че Вашингтон харчи "стотици милиони долари годишно", за да помага за защитата на европейските държави от Русия, и намекна, че САЩ може да проявят по-малко желание да подпомагат съюзниците си в бъдеще, ако те не са склонни да оказват подкрепа "по дребни въпроси".

Редактор "Екип на Петел",

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