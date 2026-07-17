Тръмп обвини Китай, че се месил в изборите в САЩ

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Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че наскоро публикувани документи разкриват усилията на Китай да повлияе на изборите в САЩ - твърдение, което противоречи на оценката на американските разузнавателни служби от 2021 г., според която Китай не е търсил да промени резултата от гласуването в САЩ, предаде АП.

Тръмп заяви, че документите показват, че Китай е работил за оказване на влияние върху междинните избори в САЩ през 2018 г., а по-късно и върху президентските избори през 2020 г., докато отделна инициатива през 2019 г. е била насочена към подкопаване на доверието на обществеността в неговото президентство.

Той твърди, че китайски длъжностни лица са се опитвали да повлияят на американски бизнес лидери и журналисти, включително чрез насърчаване на негативно отразяване на неговата личност. Тръмп също така посочи, че разузнавателните агенции не са разкрили тези дейности, докато публично са описвали избирателната система като сигурна.

Той заяви, че документите показват, че Пекин е получил информация от 220 милиона записи на избиратели по време на изборния цикъл през 2020 г., и твърди, че предполагаемата операция е включвала чувствителни данни, като я нарече "най-голямото изтичане на изборни данни в историята".

Тръмп заяви, че изтичането на данни е включвало имена, адреси, телефонни номера и партийна принадлежност. "Тази загуба на данни представлява безпрецедентен кошмар за сигурността на изборите", заключи той.

Доналд Тръмп призова да бъдат отнети лицензите на медийните мрежи, които не излъчиха обръщението му към нацията в четвъртък вечерта, като ги обвини, че се опитват да прикрият това, което той описа като изборни измами, извършени от Китай.

Американският президент посочи NBC и ABC като две медии, които са решили да не отразят речта му, "защото не им харесва темата". Той продължи, като заяви, че "те и други медии са част от заговор", целящ да "продължи" изборните измами.

"Те искат да защитят радикалната левица... измами като тази трябва да водят до отнемане на лицензите им", заяви Тръмп, като подчерта, че администрацията му иска честни избори.

Редактор "Екип на Петел",

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