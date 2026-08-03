Тръмп обвини петролните компании, че правят "прекалено много пари" от войната в Иран

Кадър Youtube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че големите петролни компании правят "прекалено много пари" от високите цени в резултат на недостига на суров петрол заради войната в Иран, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Не ми харесва. Те правят прекалено много пари, не сте ли съгласни? Заради недостига те правят прекалено много пари", каза американският лидер пред репортери в Белия дом.

По-рано днес Тръмп призова петролните компании да намалят цените на бензина за американските потребители в публикация в социалната мрежа Трут Соушъл, предаде Ройтерс.

Тръмп разкритикува поименно главния изпълнителен директор на „Шеврон" (Chevron) Майк Уирт заради това, че по време на телевизионно интервю не е отдал заслуженото на усилията на Белия дом да помогне на петролната индустрия, включително чрез достъп до пазара във Венецуела.

По-високите цени на горивата и опасенията за разходите за основни жизнени нужди представляват политически риск за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори през ноември, тъй като тя може да загуби мнозинството си в Камарата на представителите и евентуално контрола си над Сената, отбелязва Ройтерс.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!