Тръмп обяви, че САЩ са убили лидера на "Ал Каида" на Арабския полуостров

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че при антитерористична операция на САЩ в Йемен е бил убит лидерът на Ал Каида на Арабския полуостров (АИАП) Касим ар Рими, съобщи Ройтерс.

"Под ръководството на Ар Рими АИАП извърши изключителни насилия срещу цивилни в Йемен и се опитваше да провежда и вдъхновява многобройни нападения срещу Съединените щати и нашите сили", казва Тръмп в изявление.

Съединените щати смятат АИАП за едно от най-смъртоносните крила на Ал Каида, цитира БТА.

Асошиейтед прес припомня, че Ар Рими пое отговорността за стрелбата в американската военноморска база в Пенсакола през декември миналата година, при която саудитски военен на обучение в САЩ уби трима американски моряци.

