Тръмп обяви, че ударите скоро ще спрат след ново напрежение между САЩ и Иран

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Американският президент Доналд Тръмп заяви пред телевизия "Фокс нюз", че САЩ скоро ще спрат да бомбардират Иран, предаде Ройтерс.

Държавният глава каза, че американски изтребители действат в небето над Иран, пише БТА.

Тръмп каза още, че е разговарял директно с ирански представители и че иранците са го помолил да спре бомбардировките.

Тръмп изтъкна, че скоро ще спре бомбардировките, но си запазва възможността за още удари срещу Иран.

Американският лидер поясни, че Израел не участва в тези удари срещу Иран.

Ирански държавни медии предадоха, като се позоваха на висш ирански представител, че не е имало контакти между Доналд Тръмп и ирански представители след най-скорошните атаки на САЩ срещу Иран.

"Неверните твърдения на Тръмп, че ирански представители са се свързали с него, са прикритие, за да избегне война с Иран", каза иранският представител.

Централното командване на американските въоръжени сили заяви, че американските сили са започнали да нанасят удари на самоотбрана по Иран в 17:15 часа източно американско време (00:15 часа българско време).

В отговор на ударите, висшето командване на иранските въоръжени сили заяви днес, че Иран затваря Ормузкия проток за всички плавателни съдове.

Търговски кораби продължават да преминават през Ормузкия проток, заявиха в "Екс" американските въоръжени сили.

Редактор "Екип на Петел",

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