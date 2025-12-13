Тръмп обяви голям напредък на преговорите за Донбас
кадър YouTube
Американският държавен глава заяви, че е постигнат огромен напредък в преговорите с Украйна и Русия, предаде bTV.
„Ситуацията е много сложна, но свободна икономическа зона в контролираните от Украйна части на Донбас би проработило. И много хора искат да се случи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 хиляди души на месец“, каза Доналд Тръмп.
Междувременно американският специален пратеник Стив Уиткоф ще разговаря с украинския президент и други евролидери в Берлин днес или утре.
Очаква се в срещата на високо равнище да участват германският канцлер, френският президент и британският премиер.
Освен Уиткоф в Берлин ще бъде и Джаред Къшнър – зетят на американския президент.
Очаква се да бъдат обсъдени спорните въпроси в 20-точковия мирен план, който Киев преработи и върна на Вашингтон.
