Тръмп обяви голям напредък на преговорите за Донбас

Американският държавен глава заяви, че е постигнат огромен напредък в преговорите с Украйна и Русия, предаде bTV.

„Ситуацията е много сложна, но свободна икономическа зона в контролираните от Украйна части на Донбас би проработило. И много хора искат да се случи. Всичко, което искам, е да спра смъртта на 25 хиляди души на месец“, каза Доналд Тръмп.

Междувременно американският специален пратеник Стив Уиткоф ще разговаря с украинския президент и други евролидери в Берлин днес или утре.

Очаква се в срещата на високо равнище да участват германският канцлер, френският президент и британският премиер.

Освен Уиткоф в Берлин ще бъде и Джаред Къшнър – зетят на американския президент.

Очаква се да бъдат обсъдени спорните въпроси в 20-точковия мирен план, който Киев преработи и върна на Вашингтон.

