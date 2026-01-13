Тръмп обяви мита за държавите, подкрепящи Иран икономически

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всяка страна, която търгува с Иран, ще бъде обложена с мито в размер на 25% върху всяка сделка, сключена със САЩ, предаде Ройтерс.

"Влизащо в сила незабавно: всяка страна, която прави бизнес с Ислямска република Иран, ще плаща мито от 25% върху всякакви сделки, сключени със Съединените американски щати", заяви Тръмп в публикация в собствената си социална мрежа "Трут соушъл", предаде БТА.

"Указът е окончателен и не подлежи на обжалване", подчертава още той.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!