Американският президент Доналд Тръмп обяви нова военна коалиция, наречена "Щитът на Америките".

Целта на обединението, в което влизат държави от Латинска Америка и Карибския регион, е да засили сътрудничеството в областта на сигурността и да се бори с организираната престъпност и незаконната миграция, съобщава БНТ.

Форматът е част от усилията на Вашингтон да затвърди влиянието си в Западното полукълбо, в разгара на глобални кризи, като войните в Близкия изток и Украйна.

Сред присъстващите бяха лидерите на Аржентина, Боливия, Хондурас, но анализатори отбелязват отсъствието на регионални сили като Бразилия и Мексико.

