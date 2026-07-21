Тръмп обяви нови мита от 50 процента върху канадски стоки

Кадър Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера нови мита от 50 процента върху голям брой канадски стоки, с което допълнително изостри търговския спор с един от най-големите търговски партньори на САЩ, предаде ДПА.

Според търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър новите мита ще засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара, включително продукти като хокейни стикове, вино и цимент. Те трябва да влязат в сила на 19 август – 30 дни след подписването на указа от американския президент Доналд Тръмп, информира БТА.

Белият дом заяви, че мярката е отговор на „дискриминационната, неравностойна и безпричинна митническа схема“ на Канада и цели да подобри условията за износ на произведени в САЩ автомобили.

Новите мита са поредната ескалация в продължаващия търговски спор между двете съседни страни.

Тръмп многократно е обвинявал Канада, както и други търговски партньори на САЩ, че поддържат непрозрачни търговски отношения с Вашингтон, като превърна митата в основен инструмент на търговската си политика по време на втория си мандат.

Канадският премиер Марк Карни заяви снощи, че Отава е готова да проведе допълнителни разговори за търговските отношения с Вашингтон.

„Това е последното от поредица едностранни търговски действия, предприети от Съединените щати чрез налагането на мита, в пряко нарушение на Споразумението между Канада, САЩ и Мексико“, каза Карни.

Той добави, че Канада е представила предложения за разрешаване на търговския спор и е „готова да засили тези дискусии“.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!