Тръмп обяви за фентанила

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще подпише изпълнителна заповед, определяща фентанила като оръжие за масово унищожение. Той направи съобщението, докато говори пред репортери в Белия дом, предава ТАСС и Фокус.



"С тази историческа изпълнителна заповед, която ще подпиша днес, ние официално определяме фентанила като оръжие за масово унищожение, което е точно това, което е. Никоя бомба не може да направи това“, заяви Тръмп.



Той подчерта мащаба на проблема, отбелязвайки, че според администрацията фентанилът убива "между 200 000 и 300 000 души годишно“ в Америка.

