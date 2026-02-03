Тръмп обяви за постигнато ново търговско споразумение с Индия

стопкадър: Ютуб

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че е постигнато ново търговско споразумение с Индия, според което митническите тарифи на американска страна върху индийски стоки ще бъдат намалени от 25% на 18%.

Анонсът бе направен след телефонен разговор с индийския премиер Нарендра Моди.

Според Тръмп, Индия се е съгласила да прекрати покупките на руски петрол, което е ключов елемент в споразумението. В замяна САЩ ще понижат допълнителните мита и ще премахнат търговските бариери, допълва Bulgaria ON AIR.

Индия също така е поела ангажимент да намали до нула митата и нетарифните бариери върху американски стоки.

Тръмп твърди, че Делхи ще купува значително повече американски продукти на стойност над 500 милиарда долара, включително енергия, технологии, селскостопански и въглищни продукти, предаде Би Би Си (BBC).

Премиерът Нарендра Моди изрази благодарност към Тръмп, като благодари "от името на 1,4 милиарда жители на Индия" за намаляването на митата.

Той посочи, че сътрудничеството между двете големи демокрации може да донесе ползи и разкрива "огромни възможности за взаимно изгодно сътрудничество".

Това споразумение идва след период на напрежение между Вашингтон и Ню Делхи заради покупките на руски петрол от Индия, което доведе до високи мита, достигнали до 50% върху някои индийски вноси преди сделката.

Сега тарифите ще бъдат намалени, а допълнителните наказателни мита, свързани с руските енергийни покупки, ще бъдат премахнати или отменени.

Новото споразумение между САЩ и Индия следва и скорошното историческо търговско споразумение между Индия и Европейския съюз, което също предвижда значително намаляване на митата и по-широко търговско сътрудничество.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!