Тръмп обяви за важно помилване

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че ще помилва бившия президент на Хондурас Хуан Орландо Ернандес, изтърпяващ 45-годишна присъда в американски затвор за наркотрафик и други престъпления, съобщиха агенциите и БТА.

В публикация в социалната мрежа "Тръмп Сошъл" лидерът на САЩ отново изрази подкрепата си за кандидата за президент на Хондурас Насри Асфура от консервативната Национална партия на Хондурас и добави, че "ако той не спечели, САЩ няма да си хвърлят парите на вятъра".

