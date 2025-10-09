Тръмп обяви за важно посещение през уикенда
Кадър YoutubeАмериканският президент Доналд Тръмп заяви днес, че има вероятност да посети Близкия изток през идния уикенд, тъй като споразумение за прекратяване на огъня в Ивицата Газа е много близо, предава РИА Новости.
Той обяви пред репортери в Белия дом, че преговорите напредват добре и че има "голям шанс“ за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Газа въз основа на неговия план още тези дни.
Той допълни, че е вероятно да посети Близкия изток в неделя, за да присъства на евентоалното подписвана на мирния план, което ще увенчае края на войната в Палестина, допълва Фокус.
Припомняме, че в момента в Египет тече трети ден от непреките преговори между ХАМАС и Израел, при които египетски и катарски представители са медиатори.
