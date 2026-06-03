реклама

Тръмп очаква резултат от преговорите с Иран през уикенда

03.06.2026 / 23:36 2

Преговорите с Иран могат да доведат до резултат през този уикенд. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той определи хода на преговорите като „много добър“.

Пред репортери, Тръмп сподели, че преговорите вървят много добре. Що се отнася до възможността за постигане на сделка, той посочи, че това може да се случи през уикенда.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
2
0
Серж (преди 1 час)
Рейтинг: 240665 | Одобрение: 48670
Кви преговори, бе мой?....Нали вече победихте?...
2
0
kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 212134 | Одобрение: 21329
Победили ама не съвсем във войната с Иран!!!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама