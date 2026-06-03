Тръмп очаква резултат от преговорите с Иран през уикенда

Преговорите с Иран могат да доведат до резултат през този уикенд. Това обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той определи хода на преговорите като „много добър“.

Пред репортери, Тръмп сподели, че преговорите вървят много добре. Що се отнася до възможността за постигане на сделка, той посочи, че това може да се случи през уикенда.

Редактор "Екип на Петел",

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