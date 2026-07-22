Тръмп одобри ядрена сделка за милиарди със Саудитска Арабия

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Америанският президент Доналд Тръмп официално одобри споразумение със Саудитска Арабия, което ще позволи на страната да развива ядрена програма за граждански цели и отваря възможнoст за обогатяване на уран на територията на кралството, съобщава "Уолстрийт джърнъл".

Споразумението, което ще бъде за 30 години, е на стойност десетки милиарди долари. Според изданието то предоставя на американските компании централна роля в развитието на ядрената инфраструктура на арабската държава, докато изтласква други чужди конкуренти, предаде БНР.

Информирани източници посочиха по-рано, че сделката включва част, свързана с гражданското сътрудничество, както и такава за задължителни гаранции.

Експерти обаче предупреждават, че тя може да даде възможност на Саудитска Арабия за разработването на ядрени оръжия, освен ако не бъдат предвидени строги стандарти. Си Ен Ен припомня, че престолонаследникът Мохамад бин Салман заявяваше, че кралството ще се сдобие със собствени оръжия, ако Иран направи подобно нещо.

Пред "Ройтерс" запознати посочват, че администрацията планира в следващите дни да предостави текст на споразумението на Конгреса за одобрение, но без предпазни клаузи.

Редактор "Екип на Петел",

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