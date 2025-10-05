Тръмп одобрява идеята на Путин за стратегическите оръжия

Кадър Youtube

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп смята за добра идея предложението на руския си колега Владимир Путин Москва и Вашингтон да продължат да спазват ограниченията на Договора за стратегическите нападателни оръжия една година след изтичането му през февруари 2026 г., предава БНР.

"Звучи ми като добра идея", заяви Тръмп на брифинг за журналисти пред Белия дом.

На 22 септември Путин обяви, че Русия е готова да продължи да спазва предвидените в договора ограничение в продължение на една година след изтичането му, ако американската страна се ангажира да направи същото.

Подписаният през 2010 г. в Прага от президентите Барак Обама и Дмитрий Медведев Договор за ограничаване на стратегическите нападателни оръжия е последното действащо руско-американско споразумение в сферата на ядреното възпиране.

