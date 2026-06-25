Тръмп одобрява продажбата на реактивни двигатели за турските изтребители "Каан“

Пиксабей

Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да продължи с продажбата на десетки реактивни двигатели за Турция на стойност стотици милиони долари въпреки възраженията на Конгреса на Съединените американски щати, съобщиха четири източника, запознати с въпроса.

Пакетът ще бъде на стойност над седемстотин милиона долари, предаде БГНЕС.

Това ще бъде значим жест към властите в Анкара преди срещата на върха на Организацията на Северноатлантическия договор следващия месец в Турция. Двигателите, произведени от компанията „Дженеръл Електрик“, ще задвижват първият турски изтребител "Каан", мащабен проект, който стартира 2016 година като част от усилията на Анкара да бъде по-независима в сферата на своята отбрана.

Турция и САЩ като цяло поддържат близки отношения при управлението на Тръмп, който редовно хвали турския президент Реджеп Таип Ердоган. Връзките им обаче бяха подложени на изпитание от дългогодишно несъгласие относно решението на Вашингтон да изключи Турция от програмата за изтребители „F-35“ и да наложи санкции, след като Анкара придоби руските системи за противовъздушна отбрана „S-400“, които според Съединените американски щати представляват заплаха за сигурността.

Представителят Грегъри Мийкс от Ню Йорк, водещият демократ в Комисията по външни работи към Камарата на представителите не е дал зелена светлина за пакета. Въпреки това се очаква продажбата да бъде финализирана през следващите дни, последвана от официално уведомление от Държавния департамент до Конгреса, посочват източниците.

Държавният департамент отказа да коментира темата.

Решението да се продължи напред с продажбата идва почти година след като турският министър на външните работи Хакан Фидан публично се оплака от това, което той описа като забавяне в процеса. Турция ще бъде домакин на лидерите на Организацията на Северноатлантического договор на седми и осми юли на фона на напрежението в съюза относно споделянето на тежестта, разходите за отбрана и оплакванията на Съединените американски щати относно ролята на съюзниците в усилията за поддържане на Ормузкия пролив отворен по време на войната между Съединените американски щати и Иран.

Редактор "Екип на Петел",

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