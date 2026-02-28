Тръмп официално: Хаменей е мъртъв

Кадър Ютуб

Доналд Тръмп обяви смъртта на Али Хаменей

Ето какво пише той в социалната мрежа;

Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и за хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда от кръвожадни бандити. Той не успя да избегне нашето разузнаване и високотехнологичните системи за проследяване и, работейки в тясно сътрудничество с Израел, той или другите лидери, убити заедно с него, не можеха да направят нищо. Това е най-големият шанс за иранския народ да си върне страната. Чуваме, че много от техните членове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, военните и другите сили за сигурност и полиция вече не искат да се бият и търсят имунитет от нас. Както казах снощи: „Сега могат да имат имунитет, по-късно ще получат само смърт!“ Да се ​​надяваме, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция и полицията ще се слеят мирно с иранските патриоти и ще работят заедно като едно цяло, за да върнат страната към величието, което заслужава. Този процес би трябвало скоро да започне, тъй като не само смъртта на Хаменей, но и страната беше, само за един ден, силно разрушена и дори заличена. Тежките и точкови бомбардировки обаче ще продължат, без прекъсване през цялата седмица или толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целта си за МИР В ЦЯЛИЯ БЛИЗКИ ИЗТОК И ПО СВЕТА!

Благодаря ви за вниманието към този въпрос.

ПРЕЗИДЕНТ ДОНАЛД ДЖ. ТРЪМП

