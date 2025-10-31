Тръмп ограничава броя на бежанците в САЩ през новата година

Кадър Youtube

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп ограничава броя на бежанците, които приема ежегодно в страната, до 7500.

Това е драстичен спад, след като преди това САЩ приемаха стотици хиляди хора, бягащи от война и преследване от цял свят, предаде "Си Ен Ен" (CNN).

Републиканската администрация публикува новината в четвъртък с известие във Федералния регистър, видя bgonair.bg.

Не беше посочена причина за тези цифри, които представляват драстично намаление спрямо миналогодишния таван от 125 000, определен от демократичния президент Джо Байдън.

"Асошиейтед прес" по-рано съобщи, че администрацията обмисля да приеме едва 7500 бежанци, предимно бели южноафриканци.

В меморандума се посочва само, че приемането на 7500 бежанци през фискалната 2026 г. е "оправдано от хуманитарни съображения или е в национален интерес".

Намаленият таван представлява поредния удар за дългогодишната програма, която доскоро се ползваше с подкрепата и на двете партии.

Президентът Доналд Тръмп прекрати програмата в първия си ден в офиса и оттогава в страната са влезли само няколко бежанци.

Някои бежанци са били приети и в рамките на съдебно дело, целящо да позволи влизането на бежанци, които са били в чужбина и са били в процес на пристигане в САЩ, когато програмата е била прекратена.

