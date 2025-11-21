реклама

Тръмп определи краен срок за Украйна

21.11.2025

Кадър Youtube

Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за радио "Фокс Нюз", че четвъртък, 27 ноември, е подходящ краен срок Украйна да приеме предложението за прекратяване на войната.

Той работи както с Украйна, така и с Русия, за да прекрати войната "възможно най-бързо". Това заяви източник от Белия дом пред Франс прес, посочва БНР. "Войната продължава твърде дълго, с твърде много безсмислени смъртни случаи", е допълнил източникът, пожелал анонимност.

Тръмп подчерта, че няма да отмени санкциите срещу Русия, докато преговорите продължават. Той настоя, че руският президент Владимир Путин "не търси повече война" и че САЩ са предоставили на Украйна "най-добрата военна техника в света".

Украинският президент Володимир Зеленски заяви след разговор с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и отговорника за сухопътните войски в Пентагона Дан Дрискол, че Украйна уважава миротворческите усилия на Тръмп. Той е уверил в разговорите, че Киев ще работи с американския специален пратеник Стив Уиткоф и с Европа за да намери работещ път към мира.

 

MrBean (преди 3 минути)
Рейтинг: 198936 | Одобрение: -1684
За няколко долара повече! Тръмп се опитва да продаде планетата,а след него потоп.Мир трябва да има,но с такава сделка мирът ще е докато е президент,после веднага войната идва..........
cron1 (преди 15 минути)
Рейтинг: 132417 | Одобрение: -17688
Зеленски няма да приеме капитулация, боклук! Гняв
