Тръмп осъди "откровено антисемитската" атака в Сидни, крал Чарлз Трети каза, че е ужасен

14.12.2025 / 21:34 2

Пиксабей

Президентът на САЩ Доналд Тръмп осъди "откровено антисемитската" атака в Сидни днес, при която бяха убити 11 души, предаде Франс прес.

"Това беше ужасно нападение", каза Тръмп на коледно тържество в Белия дом.

Британският крал Чарлз Трети също осъди атаката.

"Със съпругата ми (кралица Камила) сме ужасени и натъжени" от това "ужасяващо антисемитско терористично нападение срещу евреи", написа монархът в "Екс", предаде БТА.

 

