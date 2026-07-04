Тръмп отбелязва 250-годишнината от обявяването на независимостта на САЩ с митинг в предизборен стил

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще отбележи 250-годишнината от обявяването на независимостта на страната с политически митинг във Вашингтон, с който ще бъдат закрити продължилите седмици чествания. Празненствата обаче предизвикаха критики, че са били прекалено политизирани и разделящи обществото, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В цялата страна Денят на независимостта ще бъде отбелязан с традиционните фойерверки, паради и концерти. В столицата обаче Тръмп ще бъде в центъра на тържествата. Президентът определи предстоящото вечерно събитие като "най-зрелищния си митинг досега", който ще бъде съпроводен от авиошоу на американските военновъздушни сили и мащабна заря.

По традиция честванията на 4 юли във Вашингтон събират стотици хиляди посетители. Тази година обаче те ще преминат при засилени мерки за сигурност, възможни гръмотевични бури и температури над 38 градуса по Целзий. За разлика от предишни американски президенти, които се дистанцираха от официалните чествания, Тръмп превърна юбилея и в политическо събитие. Няколко щата, управлявани от Демократическата партия, отказаха да изпратят официални делегации във Вашингтон, а част от поканените музикални изпълнители се оттеглиха с мотива, че събитията са придобили твърде силен партиен характер, отбелязва Ройтерс.

Според социологическо проучване на Ройтерс и Ипсос, мнозинството американци, включително три четвърти от симпатизантите на Демократическата партия и около половината от републиканците, смятат, че честванията по повод 250-годишнината от независимостта на САЩ са прекомерно политизирани.

Редактор "Екип на Петел",

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