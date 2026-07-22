Тръмп отдаде последна почит на американски военни, загинали в Иран

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Американският президент Доналд Тръмп присъстваше днес на церемония за отдаване последна почит на четирима американски военнослужещи, загинали при атаки на Иран в Близкия изток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тя се проведе във военновъздушната база Дувър в щата Делауер, а ковчезите на загиналите войници бяха обвити със знамето на САЩ.

Церемонията, известна като „достойно прехвърляне“ на телата, се проведе на фона на нарастващото недоволство от израелско-американската военна операция срещу Иран.

Войната струва близо 37,5 милиарда долара на американските данъкоплатци и отне живота на 18 военнослужещи от САЩ, както и на хиляди иранци.

Политици както от Републиканската партия, така и от Демократическата партия поставиха под въпрос конфликта, който доведе до скок в международните цени на петрола и не се очаква да бъде прекратен в обозримо бъдеще.

Редактор "Екип на Петел",

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