Тръмп отмени над 90% от указите и заповедите на Байдън

кадър YouTube

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е отменил всички документи, подписани с автописалка при управлението на Джо Байдън. Това предаде bTV.

„По този начин всеки документ, подписан от заспалия Джо Байдън с автописалка, а това прави приблизително 92% от всички, е отменен и обявен за нищожен и недействителен. С настоящото решение отменям всички укази и всичко останало, което не е подписано лично от нечестния Джо Байдън, защото хората, които са управлявали автописалката, са действали незаконно“, написа Тръмп в социалните мрежи.

Освен това в Белия дом беше поставена картина на автоматична писалка, вместо портрет на Байдън.

Темата за използването на автописалката от Байдън е често повдигана от Тръмп, като ходът му от снощи бележи ескалация по нея, отбелязват агенциите. Той често твърди, че демократът е използвал автописалката, за да подписва помилвания, укази и други книжа – и го обвинява, че е бил твърде сенилен, за да управлява.

Предишни президенти също са използвали това средство, което представлява механичен помощник за подписване на документи, но според Тръмп употребата на устройството от Байдън доказва, че той е бил умствено непригоден да управлява и че не е контролирал Белия дом.

Байдън беше на 82 години, когато напусна президентския пост, а Тръмп е на 79, като мандатът му приключва през 2029 г.

Консервативният юридически коментатор Ед Уилън написа в социалните мрежи, че Тръмп има право да отменя укази без значение дали Байдън ги е подписал лично, или не.

„Но той няма това право по отношение на "всичко останало" (напр. законопроекти, приети от Конгреса, и помилвания – бел. на Уилън), което Байдън е наредил да бъде подписано с автописалката“, посочи той.

През 2005 г. Министерството на правосъдието на САЩ заяви, че президентът не е длъжен да подписва всичко собственоръчно и че може да нареди на официален служител да положи президентски подпис под подобен законопроект, например с автописалка.

Барак Обама е първият президент, подписал законопроект с автописалка, докато е бил в Европа.

В последните си дни на поста Байдън помилва хора, които Тръмп бе взел на мушката си – сред тях бяха синът на Байдън, конгресмени, разследвали Тръмп, военен генерал, критикувал Тръмп, и водещият американски експерт по ковид.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!