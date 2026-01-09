Тръмп отмени втората планирана атака срещу Венецуела

стопкадър: Ютуб

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в петък в своята социална медийна платформа Truth Social, че е отменил планираната втора атака срещу Венецуела след сътрудничество от страна на южноамериканската държава.

Той посочи, че Каракас е започнал да "освобождава голям брой политически затворници", определяйки жеста като "много важен и умен".

Тръмп каза, че решението идва на фона на нарастващото сътрудничество между САЩ и Венецуела, особено в областта на възстановяването и модернизирането на нефтената и газовата инфраструктура на страната.

"Поради това сътрудничество отмених очакваната по-рано втора вълна от атаки, която изглежда няма да е необходима, но всички кораби ще останат на местата си от съображения за безопасност", отбеляза той.

В интервю за Fox News Тръмп посочи, че очаква водещите петролни компании да инвестират поне 100 милиарда долара във Венецуела и че днес той ще се срещне с тях в Белия дом, предаде БНР.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!