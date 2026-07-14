Тръмп отменя таксата за Ормузкия проток и я заменя с двустранни търговски споразумения
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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток.
Това става ден след като я обяви. Смята да я замени с търговски споразумения със съюзниците от Персийския залив, предаде АФП, цитирана от БНР.
"Реших да заменя 20-процентната такса за възстановяване на разходите на САЩ с търговски и инвестиционни споразумения, които различните държави от Персийския залив ще сключат със САЩ", заяви Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".
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