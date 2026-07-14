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Тръмп отменя таксата за Ормузкия проток и я заменя с двустранни търговски споразумения

14.07.2026 / 20:12 1

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отменя планираната такса за корабите, преминаващи през Ормузкия проток.

Това става ден след като я обяви. Смята да я замени с търговски споразумения със съюзниците от Персийския залив, предаде АФП, цитирана от БНР.

"Реших да заменя 20-процентната такса за възстановяване на разходите на САЩ с търговски и инвестиционни споразумения, които различните държави от Персийския залив ще сключат със САЩ", заяви Тръмп в социалната си мрежа "Трут Соушъл".

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kris (преди 57 минути)
Рейтинг: 635095 | Одобрение: 125200
Ай ся.....Утре пак ще я върне !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!

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